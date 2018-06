PSA suspendra ses coentreprises en Iran en Août pour éviter les sanctions américaines

Tendances 111 vues 0 Suite au retrait des Etats-Unis du JCPOA annoncé le 8 mai 2018, le Groupe a commencé à suspendre ses activités de coentreprises, afin de se conformer à la loi américaine avant le 6 août 2018. Avec le soutien du gouvernement français, le Groupe PSA s’engage avec les autorités américaines pour envisager une dérogation. Selon le communiqué disponible sur le site lundi 4 juin. Dans un communiqué

Pour rappel, les deux constructeurs PSA et Renault avait signé des contrats de partenariat avec Iran Khodro et la SAIPA, d’une valeur de 700 millions d’euros (818 millions de dollars) pour augmenter leur capacité de production à 350 000 véhicules par an.

Les grandes entreprises françaises actives en Iran, dont le géant pétrolier Total, peinent à obtenir des dérogations aux sanctions imposées par l’administration du président américain Donald Trump croit savoir europe autonews.