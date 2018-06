L’avenir de Fiat en Europe est électriques

Actualités 125 vues 0 La marque Fiat en Europe sera réduite à quelques modèles basés autour d’une gamme 500 électrifiée et les dirigeants Panda, Fiat Chrysler Automobiles.

« L’espace pour Fiat en Europe va être redéfini dans une zone plus exclusive », a déclaré Sergio Marchionne, PDG de FCA, aux analystes lors du dévoilement du plan d’affaires de la société le 1er juin