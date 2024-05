Chery Algérie confirme que 90% des véhicules de son quota 2023 ont été livrés.

Lors d’une conférence de presse animée aujourd’hui par Khamsa Boutitaou, directrice de la communication chez Auto Leader Company, distributeur officiel de la marque chinoise Cherry , il a été révélé que plus de 9000 véhicules ont été livrés, ce qui représente 90% du quota fixé pour l’année 2023. Cette performance opérationnelle exceptionnelle a été réalisée en un temps record malgré les contraintes logistiques et géopolitiques, grâce aux efforts conjoints des équipes du groupe Cherry Algérie et de son réseau de 44 agents, dont 25 opérant en 3S a souligné la porte-parole du groupe.

Chery Algérie doublement sacré au salon de l’automobile de Pékin

De plus, ces réalisations ont été couronnées par deux distinctions lors du récent salon de l’automobile de Pékin qui s’est tenu du 25. avril au 04. mai 2024, ce qui a propulsé Cherry Algérie sous les feux des projecteurs médiatiques internationaux. le premièr trophet intitulé « Innovative Marketing Awards « en reconnaissance de sa stratégie réussie dans le domaine du marketing innovant, où l’entreprise a pu atteindre le cœur du consommateur algérien de manière innovante et inspirante. le secons prix « Prix Shock Future », qui reflète les efforts exceptionnels en matière d’innovation et de technologie pionnière.

A cet effet, le directeur général d’Auto Leader, M. Karim Cheriet, a été honoré et invité aux côtés des hauts responsables du constructeur à dévoiler en avant-première mondiale le dernier né de la marque, à savoir le Tiggo 9, qui incarne les valeurs de la nouvelle identité de Cherry axée sur les énergies renouvelables et la durabilité. Malgré les défis de lancement couplé à ceux de la logistiques et géopolitiques rencontrés, il ne reste plus que 300 unités du quota 2023 à livrer affirme Khamsa Boutitaou avec l’assurance de respecter les délais de livraison qui varient de 45 à 120 jours ouvrables pour les modèles non disponibles en stock. De plus, toutes les pièces nécessaires sont disponibles pour le service après-vente. Cherry Algérie rappelle – t’elle , est la seule marque à offrir une garantie exceptionnelle de 7 ans sur ses véhicules, témoignant de son engagement à satisfaire ses clients. Elle souligne également ne négliger aucune niche de marché, y compris les clients souhaitant rouler au GPL, et prévoit de proposer prochainement un service de transformation pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

En ce qui concerne les investissements, la société déclare que le projet industriel déjà annoncé est en cours et se réserve ainsi les détails pour une prochain point de presse, laissant entrevoir de nouvelles surprises à venir pour le reste de l’année 2024.

Cherry Algérie continue de renforcer sa position sur le marché automobile algérien en plaçant les besoins et la satisfaction de ses clients au cœur de ses préoccupations avait conclu la porte parole.

R.N.

.