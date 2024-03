DFSK E5 DE-I : Le Premier Modèle Hybride Rechargeable sur le Marché Algérien

Conformément au cahier des charge Burgan international , représentant exclusif de marque chinoise DFSK , connu pour pour sa gamme des mini trucks vient de compléter sa gamme large des SUV thermique par une motorisation hybride rechargeable. IL s’agit du SUV E5 qui vient compléter la gamme touristique thermique composée de cinq modèles autres déjà homologués pour le marché algérien

Le E5 arbore un système hybride DE-i, ce véhicule combine une motorisation essence atmosphérique 1,5 l . Sous le capot, comme l’indique les premières images exclusive de l’auto-marché prises dans les ateliers de la succursale dAlger du concessionnaire, le moteur est complètement blindé par un cache qui dévoile par partie les organes séparément du véhicules.

Le moteur principal a pour rôle de fonctionner en mode générateur pour recharger la batterie de traction. Cette batterie peut également être alimentée via une prise électrique, latérale offrant une polyvalence énergétique . Ce premier modèle à fouler le sol algérien , est doté d’un d’un réservoir à essence de 60 l et deux batteries dont une au lithium en bas de caisse. Elle est rechargeable par une borne ou une prise classique via une alimentation situé sur le flan arrière droit du véhicule .

L’E5 de DFSk incarne une avancée significative dans le marché automobile algérien, offrant une solution hybride innovante pour une conduite plus éco-responsable selon Mr Boutaleb , directeur commercial chez Burgan international , qui, nous a dévoilé le modèle et qui s’est prêté à notre curiosité à découvrir le véhicules sous toutes ses coutures en le soulevant sur un des ponts de l’atelier afin de couvrir les emplacements de la batterie et toute les protection et système d’isolation thermique .

Coté confort passagers le E5 est doté de toutes les technologies embarqué qui donne accès grâce à l’ordinateur de bord à toutes les fonctionnalité du véhicules, le E5 est un véhicules pouvant accueillir aisément une famille de 6 personne plus le conducteur avec les siège arrière rabattage pouvant doubler le volume du coffre déjà assez spacieux .

Fiche Techniques du DFSK E5