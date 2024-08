Holcim El-Djazaïr Introduit le Premier Camion 100% Électrique en Algérie

Holcim El-Djazaïr a franchi une nouvelle étape vers une logistique durable en recevant le premier camion entièrement électrique en Algérie. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie 2025 du groupe Holcim, visant à réduire l’empreinte carbone et à promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement a annoncé ce Mardi 20 Aout dans un communiqué

Dans un pas audacieux vers un avenir plus vert, Holcim El-Djazaïr a reçu le tout premier camion 100% électrique en Algérie. Ce véhicule qui se verra sur les routes dans les prochains jours selon le document , marque une avancée significative dans la quête de l’entreprise pour une logistique durable, en phase avec la stratégie 2025 du Groupe Holcim, qui vise à réduire l’empreinte carbone à travers des initiatives concrètes. Ainsi Holcim El djazair révolutionne la logistique avec l’introduction du premier camion 100% électrique en Algérie

Déjà pionnier en matière de production de ciment écologique avec son produit phare, CHAMIL™ ECOPlanet, Holcim El-Djazaïr n’en est pas à son premier coup d’éclat. Toutes les cimenteries du groupe en Algérie sont certifiées ISO 14001, et l’entreprise est leader dans la valorisation des déchets grâce à son activité Geocycle™. Cette démarche environnementale s’étend également à leur site de production de sacs en papier kraft, alimenté exclusivement par énergie solaire, une première dans le pays

Un Engagement Concret pour la Durabilité

La réception de ce camion de la marque Volovo qui sera en circulation dans quelques jours, marque une avancée majeure vers un transport durable. Il permettra de réduire jusqu’à 80 tonnes de CO2 par an par rapport à un camion diesel traditionne a tenu à préciser le cimentier . Ce véhicule, importé de Chine dans le cadre d’un partenariat avec l’un de nos plus importants transporteurs, sera dédié au transport de matières premières alternatives traitées dans le cadre de notre activité Geocycle™. Grâce à sa propulsion électrique, aucun polluant direct n’est émis et le bruit est réduit au minimum.

Hichem Kaouli, Directeur Supply Chain de Holcim El-Djazaïr, a déclaré : « Nous sommes fiers de cette avancée vers un transport de marchandises durable, alignée avec les objectifs nationaux de durabilité. Cet investissement, couplé à l’infrastructure de recharge fournie par Sonelgaz, est une étape importante dans la décarbonation de notre chaîne de valeur en Algérie. »

Vers une Logistique Plus Verte

Cet engagement ne s’arrête pas là. Holcim El-Djazaïr prévoit d’acquérir davantage de camions électriques dans les mois à venir, en collaboration avec ses partenaires logistiques. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de l’entreprise pour accélérer la transition vers un secteur de la construction plus durable en Algérie.

Avec cette initiative, Holcim El-Djazaïr non seulement pose les bases d’un avenir plus vert pour l’industrie algérienne, mais ouvre également la voie à d’autres acteurs du secteur pour emboîter le pas vers des pratiques plus responsables et respectueuses de l’environnement.