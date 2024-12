John Elekann prend la tête de Stellantis

Après l’éviction ou la démission de Carlos Tavares ,

c’est l’héritier et petit fils de Giovanni Agnelli, qui dirigera et assurera l’intérim désormais Stellantis pour cette période critique que vit le groupe.

John Elekann, puisque c’est de lui qu’il s’agit connu pour être un dirigeant discret mais efficace, avec une grande expérience dans le domaine automobile. Il avait dirigé Fiat par le passé, il est arrivé en 2010 à la tête de la prestigieuse marque italienne ou il s’est imposé et façonner sa réputation après avoir remplacer Luca Cordero Di Montezomol. Pour rappel, John Elekann P-DG de Ferrari et aujourd’hui aussi de Stellantis, il a beaucoup d’autres cordes à son arc, il n’est pas seulement dans l’automobile mais supervise aussi d’autres activités familiales dans d’autres domaines comme la Juventus de Turin dans le football et the Economist dans les médias. Sa première déclaration pour les employés est un message simple pour expliquer cette transition en lançant que : » C’est pour le bien de l’entreprise ». Il choisit aussi sa première sortie juste après sa prise de pouvoir en s’envolant aux Etats Unis, ou l’intérêt est encore très important, faut savoir qu’une accumulation de Stocks invendus constitue un véritable casse tête pour Stellantis dans ce pays, un marché qu’il faudra vite stabiliser. Les autres défis pour cet héritier de la dynastie Agnelli sont fort nombreux, a commencer par celui de l’Italie ou le gouvernement s’est lancé dans une bataille réelle avec Stellantis de Carlos Tavares. On y reviendra avec plus de détails et d’explications.

M.C