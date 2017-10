Remaking véhicule : Le marché de l’occasion et ses filières à Equip auto 2017

Le véhicule d’occasion est un secteur majeur de la distribution automobile. Pour preuve : en 2014 alors que le marché VN de particuliers à particuliers a baissé, il s’est vendu plus de 5,4 millions de voitures d’occasions en France. Aujourd’hui, même les entreprises se mettent à doter leurs flottes de mondiale au commerce VO. Le poids de la filière nécessitait donc un lieu où soient représentés tous les métiers du VO : approvisionneurs, garantisseurs, entreprises du digital, franchises en pleine croissance qui recherchent de nouveaux entrepreneurs….

Carrosserie et peinture : plus 4000m2 de surface d exposition

Ce secteur essentiel de la filière après-vente automobile rassemble une offre complète de matériels, produits et solutions proposés par les fournisseurs les plus innovants du marché et rassemblés au sein du secteur Carrosserie et Peinture.

Le Village Carrosserie – peinture, organisé par la Fédération Française de Carrosserie (FFC), rassemblera sur plus de 4000 m² au cœur du Pavillon 1 de Paris Expo l’offre de ses adhérents. A l’occasion de leur participation, la FFC et ses partenaires animeront le secteur au travers d’événements fédérateurs destinés à favoriser les échanges entre carrossiers et fournisseurs dans une ambiance conviviale et professionnelle.

Pneumatique : un secteur des plus peuplé en entreprises

Un peu plus de 1000 entreprises composent le secteur de la distribution spécialisée de pneumatiques. Elles gèrent plus de 2200 points de vente et ateliers industriels, répartis au sein de 7 grands réseaux ou groupements.

Les pneumatiques tourisme, camionnette et 4×4, sont distribués via 4 grands canaux de distribution :

- Les Distributeurs spécialistes (Euromaster, Point S, Profil Plus, …)

- Les centres auto (Norauto, Feu vert, …) et les centres de pose rapide ou Fast Fitters (Speedy, Midas, …)

- Les concessionnaires et agents automobiles (Renault, Peugeot, …), les garages (AD Distribution, …)

- Les Pures Players Internet, distributeurs ne possédant pas de points de vente physiques (Allo pneu, 123 Pneu, …)