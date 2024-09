SAIEG exporte vers l’Italie et la Libye plus de 400 bornes de recharge pour véhicules électriques fabriquées en Algérie

Actualités, Salons, Véhicules électrique & hybride 81 vues 0 La Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), filiale du groupe Sonelgaz, a procédé à sa première opération d’exportation de bornes de recharge pour véhicules électriques vers l’Italie et la Libye, a indiqué, dimanche, le groupe public. Le porte-parole du groupe, Khalil Hedna a précisé, dans une déclaration à la presse, que cette « opération, première du genre, s’inscrit dans le cadre d’un contrat portant l’exportation de 433 bornes de recharge d’une puissance de 60 kW avec une recharge rapide de 322 kW, fabriquées localement conformément aux normes internationales en vigueur, vers l’Italie et la Libye. » M. Hedna a souligné que la création de l’usine de production de bornes de recharge pour véhicules électriques relevant de la SAIEG intervient en « application des engagements de l’Etat algérien en matière de transition énergétique » et « contribue à la diversification des sources de devises à travers les exportations hors hydrocarbures ». Les négociations sont actuellement à un stade avancé pour « conclure plusieurs contrats en vue d’exporter d’autres quantités de bornes de recharge vers des pays européens et du Moyen- Orient », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que ces bornes sont fabriquées par la SAIEG, étant « le bras industriel de la Sonelgaz, avec un taux d’intégration locale estimé à 58%, appelé à augmenter dans un proche avenir ».