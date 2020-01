2019, l’année du grand scandale de l’industrie du montage automobile

L’année 2019 s’achève pour céder place à 2020 , qui promet à son d’être riche en actualité et évènements du secteur de l’industrie automobile mondiale et même sur les sous régions, et notamment en Algérie

Il utile de rappeler que le fait marquant de l’année 2019 en Algérie , qui n’est pas prêt d’enter dans les oubliettes quotidiennes et qui se poursuivra en 2020 à savoir le dossier du fiasco industries de montage automobile, qui a fait scandale pour « faux label algérien » , « importation déguisée », indus avantages fiscaux , foncier colossaux causant une perte au trésor publics. Derrière cette mise en branle de la justice qui a mis la plupart des acteurs privés ou responsable quelque soit son rang , en détentions, en réponse aussi en parti à la remonté de la volonté de rupture avec l’ancien système de gouvernance porté par le mouvement populaire nommé « hirak » . en restant dans le secteur de l’industrie automobile: Certains sont dans l’attente de leur jugement, à l’instar du groupe Tahkout (Hyundai) , Mourad Oulmi( Sovac/groupe vw), animeront cette actualité judiciaire en 2020, alors que d’autres patrons des groupes patronyme , Maazouz( schakman), Larbaoui frere( kia ), Fres Sellal et Mohamed Bairi, aux cotés des ministres de l’industrie et Premiers ministres jugés aussi responsable (Sellal, Ouyahia M. Bedda, Youcef youssefi, …) dans dossier qui a fait scandale durant le second S2 . Ils ont écopé de lourdes peines, entre 3, 6, 7 ans et voire 15 ans et 20 ans pour l’ ex-ministre en fuite Abedesslame Bouchouareb. Ce scandale de corruption qui a levé le voile sur la guerre des influences des lobbys d’affaires et de hauts fonctionnaires d’Etat a mené à une crise nuisible à la naissance d’une industrie automobile, qui pourtant fait polémique durant des années, avant de voir la premier unité de montage de Renault production , en 2012 et s’en est suivit d’autres à partir de 2015.

2019 a été aussi marqué par de nombreux scandales de normes et règles du commerce mondiale de l’automobile qui a couté gros, pour ne pas dire saignée pour certains constructeurs. A quelques heures de cette fin d’année2019 , l’automobile n’a pas fini encore de livrer toute son actualité , nous apprenons, selon la presse international , faisant référence, au selon journal libanais, qui a révélé l’information,selon laquelle , le patron déchu de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a atterri à Beyrouth dans un avion en provenance de Turquie, fuyant le japon ou il est inculpé pour malversation financière.

2020 sera surement celles de nouvelles actions , restons attentif aux nouvelles évolutions dans cette industrie qui sera mue par un autre lobby d’énergie dite « propre ». D’ici là bonne Année 2020.