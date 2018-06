Deux lancements sur le marché du neuf chez sovac

Seat Arona et vw Polo made in Algérie s’affichent à partir respectivement de 2 499 000 DA et 2.699.000 DA

Le groupe Sovac vient de procédé au lancement de deux nouveaux modèles de véhicules assemblées sur le même site en Algérie.

Seat Arona est le second véhicule de la marque espagnole appartenant au groupe VW à être assemblé en Algérie.

Seat Arona est proposé avec un bloc moteur 1.6 ess. 110 ch avec deux niveaux de finition et de prix, à savoir Style cédée à 2 499 000 DA, tandis que dans la version FR est proposé à 2 899 000 DA.

Les lancements commerciaux s’enchaine chez Sovac qui s’est montré dynamique durant le mois de ramadan ou il avait lancé le pack Rline et la nouvelle VW Polo Assemblée également au niveau du même autre de Production de Relizane, pour toute les marques du groupe. Cette Polo est proposée avec une motorisation essence, le même bloc que celui de Arona, à savoir mue par le 1.6l MPi 90ch, en deux niveaux de finition, la POLO START+ au prix de 2.299.000 DA, et la POLO BEATS à 2.699.000 DA.

Il faut rappeler que des d’achat à crédit formules crédit sont disponible depuis le mois de mai chez Sovac, et comme tout crédit à un coût, ce qui n’enchante pas souvent les commentateurs qui enflamme les réseaux sociaux.