SIEER 2023: Amimeur Energies expose sa gamme de stations de recharge pour VE

La société Amimeur Énergie est parmi les sociétés qui ont adopté l’électro mobilité en Algérie. En effet, ele s ‘est inscrite en droite ligne au projet d’installation des 1000 bornes de recharge pour VE en Algérie à horizon 2024, en passant à la fabrication de stations de recharge pour véhicules électriques et hybride.

Amimeur Energie à saisi la 3e édition du SIEERA qui s’est tenue du 27au 29 septembre au Palais des expositions avec la Corée du Sud comme invité d‘ honneur pour dévoiler ses solutions de mobilité électrique et de rechargement .

En terme de bornes, la gamme dévoilées pour la première fois au grand public se décline pour le multi- usage , à savoir le domestique, l’urbaine et autoroutière . Selon Mellissa Nateche , présente sur le stand , la gamme est compatible avec une large gamme de modèle de voiture électrique allant de 3.5kw à 360kw et de plus conçue avec les dernières avancées technologiques .

Amimeur énergie ne s ‘est pas contenté de fournir uniquement de solution de rechargement, il lance sa gamme de mobilité qui va du scooter, de trottinette et vélo électriques fabriqués et totalement intégré avec des composants made en Algérie, à l ‘exception de la batterie au lithium qui est importée, indique un des commerciaux sur le stand.

Le scooter est proposé en plusieurs variantes selon l autonomie des batteries allant de 50 à 125km avec des vitesses de pointe allant de 50 à 110 km/h avec un temps de chargement de 6h avec une prise domestique. Le modèle exposé est proposé à 280 000 DA. quand à la feet trottine elle es cédée à 58 000Da cont 120 000 Da pour la version cross. Le vélo en exposition était proposé à 160 000DA .

K.A