Alstom présente ses solutions de mobilité verte en Algérie

Alstom organise les 24 et 25 janvier à Alger le premier séminaire dédié à la mobilité en Algérie, et y présente ses solutions. À cette occasion, les experts internationaux Alstom ont fait le déplacement pour présenter les dernières innovations dans le secteur et échanger avec les acteurs du transport public sur les solutions de mobilité, pensées et adaptées pour le pays. Des débats sont organisés autour de l’industrie ferroviaire en Algérie, ainsi que la mobilité urbaine et régionale pour répondre notamment aux problématiques de congestion de la ville d’Alger. La rencontre constitue également pour Alstom l’occasion d’aborder les solutions de financement pour accompagner ses clients dans la concrétisation de leurs projets.