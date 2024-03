Les occasions chez MLA au plus offrant

L’ organisme financier de leasing Maghreb leasing Algérie (MLA) lance une vente au plus offrant N°002/2024

Cette seconde mise en vente est ouverte jusqu’au 6 mars prochain .

pour ceux ou celles qui sont intéressés les offres doivent parvenir par mail à cette adresse mail , vente@mla.dz

L’objet du mail doit être « Offre de prix n°002/2024 MLA » Le formulaire est téléchargeable sur le lien ci-après « doit être renseigné et joint au mail » : https://lnkd.in/eVvcjpAw

cette offre comporte plusieurs types et marques de véhicules, à noter ,

KIA SPORTAGE 2.0L GT. LINE Année 2018 (à partir de 3 300 000.00 DA PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 HDI 92 CV (NEW) Année 2015 (190 000 km) à partir de 2 250 000.00 DA CITROEN BERLINGO LIVE VP 1.6 HDI 75 CV Année 2016 (160 000 km) à partir de 2 100 000.00 DA CITROEN BERLINGO LIVE VP 1.6 HDI 75 CV Année 2016 (183 000 km) à partir de 2 100 000.00 DA VOLKSWAGEN CADDY NEW START UP 2.0 TDI 110 CH Année 2019 (282 500 km) à partir de 1 900 000.00 DA HYUNDAI CRETA 1,6 CRDI 4X2 MIA BVA Année 2017 (122 000 km) à partir de 2 000 000.00 DA RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 1.5 DCI Année 2016 (213 486 km) à partir de 2 200 000.00 DA RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 1.5 DCI Année 2016 (242 000 km) à partir de 2 200 000.00 DA RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 1.5 DCI Année 2016(199 000 km) à partir de 2 200 000.00 DA RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 1.5 DCI Année 2016 (214 224 km) à partir de 2 200 000.00 DA RENAULT MEGANE SPORT EDITION 1.5 DCI Année 2013 (200 000 km) à partir de 1 750 000.00 DA VOLKSWAGEN PASSAT NEW CONFORTLINE1.8 TSI Année 2017 (190 000 km) à partir de 3 500 000.00 DA DACIA SANDERO STEPWAY EXTREME PRIVILEGE 1.5 DCI Année 2016 (199 000 km) à partir de 1 800 000.00 DA DACIA SANDERO STEPWAY EXTREME 1.5 DCI Année 2019 (209 200 km) à partir de 1 700 000.00 DA DACIA SANDERO STEPWAY EXTREME 1.5 DCI Année2017 (180 000 km) à partir de 1 850 000.00 DA DACIA SANDERO STEPWAY EXTREME 1.5 DCI Année 2017 (170 000 km) à partir de 1 850 000.00 DA DACIA SANDERO STEPWAY EXTREME PRIVILEGE 1.5 DCI Année 2016 (210 000 km) à partir de 1 700 000.00 DA SKODA NOUVELLE OCTAVIA 2.0 TDI BUSINESS SKD (167 000 km) Année 2018 à partir de 2 800 000.00 DA

Les soumissionnaires selon le poste sur son peuvent effectuer des visites par prise de RDV en appelant le 0559 08 64 84 de 09h00 à 14h00 du dimanche à jeudi.