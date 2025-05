BOUKARI TRUCKS : un nouveau site 3S MAN voit le jour à Boudouaou

Le réseau MAN s'élargit en Algérie avec l'ouverture officielle d'un nouveau site agréé 3S (Sales , Services et pièces de rechanges) à Boudouaou a annoncé ce jeudi 30 avril, dans un communiqué, BOUKARI TRUCKS, le représentant régional du concessionnaire officiel Maghreb Trucks Companyde Man. Ce nouveau centre vient renforcer la présence de la marque allemande dans la wilaya de Boumerdès. Un centre complet au service des professionnels du transport Avec un site qui s'étend sur 2 200 m² , dans les normes et standards internationaux digne de la marque allemande, BOUKARI TRUCKS renforce le réseau MAN et accueillera dans les meilleurs conditions les transporteurs . L'infrastructure comprend un showroom capable d'exposer jusqu'à six véhicules, un atelier après-vente de 1 000 m² équipé du système de diagnostic MAN-CATS III et d'un outillage professionnel, un magasin de pièces détachées de 400 m² avec un service de livraison rapide, ainsi qu'un parking de 900 m² pouvant accueillir dix camions. Une station de lavage, une réception après-vente et un espace d'attente client viennent compléter le dispositif à précisé ce nouveau réorientant Services certifiés et solutions sur mesure Le centre est ouvert du dimanche au jeudi, de 8h00 à 16h30. Son équipe, formée selon les standards MAN, prend en charge les véhicules sous garantie constructeur. Tous les travaux réalisés et les pièces installées sont garantis. Des contrats de maintenance personnalisés sont également proposés aux professionnels disposant de flottes MAN, adaptés à leurs exigences opérationnelles. Offres spéciales de lancement À l'occasion de cette ouverture, BOUKARI TRUCKS propose une remise de 20 % sur les diagnostics réalisés avec le scanner MAN-CATS III, ainsi que des offres promotionnelles sur plusieurs prestations d'entretien et de réparation. Avec cette nouvelle implantation, BOUKARI TRUCKS confirme son ambition de devenir un acteur majeur du réseau MAN dans la région Centre, en misant sur un service de proximité, réactif et conforme aux standards internationaux.