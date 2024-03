Clap de Fin pour Equip Auto 2024

Dans un paysage automobile et après-vente en pleine mutation, la 17e édition d’Equip Auto 2024 a brillamment tiré sa révérence, ce jeudi 29 février, suscitant l’enthousiasme des exposants à bien des égards, qui pour la plupart des propos recueillis étaient positifs aussi bien en terme de visibilité, de contacts et voir même au plan business.

En dépit de l’absence notable de certains principaux importateurs, en raison du nouveau cadre réglementaire, cette édition a été l’occasion pour d’autres fidèles à cette plateforme annuelle , à l’ instar de Siad , ITA , Automotorpro, Mon véhicule,Est Latino, Meklati, …, ont brillamment été visible avec des stands à la mesure des ambitions

d’autres ayant anticipé ou se sont adaptés se sont réorienter vers l’industrie, notamment dans la fabrication de certains composants ont ont aussi réussi à se faire remarquer, à noter Technocast, FTB, AMc filtre , Matador, Friction-tec, Fabcom, Dedax, Stella, Cirta automotive, Iris Pneu….

C’est dans un contexte où le marché automobile et après-vente qui opère une mutation vers une recomposition marquée par un début d’industrialisation et de protectionnisme des nouveaux investisseurs, que s’est tenue cette 17eme édition d ´Equip Auto , marquée par la forte participation des fournisseurs chinois , pour soutenir les distributeurs automobiles asiatiques nouvellement agréés.

Lors du salon, les débats ont porté sur ces questions cruciales, telles que , les mesures introduites pour « réduire la facture des importations » de pièces, dans un marché automobile vieillissant hors garantie, nécessitant entretien et réparation pour assurer la mobilité des particuliers et des entreprises. Importation et fabrication , comment trouver le parfait équilibre était au centre d une des tables rondes organisées sur Equip Auto ou des avis divergents ont été confrontés de part et d’autre des opérateurs distributeurs et industriels.

Les fabricants locaux s’incruste de plus en plus et ont saisi l’occasion pour présenter leurs produits comme alternative , à un public majoritairement composé de professionnels de la réparation et d’autres services exigeants habitué aux produits de l’importation.

Malgré les conditions météorologiques défavorables et l’actualité dominée par le sommet du gaz, Equip Auto a été au cœur des discussions, couvert largement par les médias spécialisés, généralistes et les réseaux sociaux.

Quatre jours intenses ont permis d’explorer les tendances et les défis du secteur, soulignant une fois de plus l’importance de cet événement dans le calendrier de l’industrie automobile.

K.A.