Douadi automotive et Varta renouvelle leur contrat d exclusivité pour 2024

Après Vente Autos, Réseaux de distribution 147 vues 0 Douadi automotive a annoncé sur son social le renouvellement du contrat exclusif avec son partenaire pour la marque des batteries VARTA. Cette reconduction témoigne d un solide partenariat, précise le poste . En renouvelant ce contrat, Douadi automotive réaffirme la confiance dans la qualité des produits VARTA et sa volonté de continuer à offrir à ses clients une solution énergétique performantes.