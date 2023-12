Burgan représentant de DFSK marque son retour avec la marque Fengen

Le concessionnaire Burgan international connu sur le marché Algérien par sa gamme DFSK , de véhicules utilitaires petits tonnages allant d ‘une 01 T à 2.5 T largement distribué à l ‘Est du pays pour une clientèle très active dans le commerce et la distribution des produits alimentaires , marque son retour avec une nouvelle marque Fengen , une gamme touristique comprenant même un pickup .

Dans la lancée des concessionnaires agréés en cette fin d‘année qui s’y sont conformés aux nouvelles normes exigées par le cahier des charges de distribution Burgan est le troisième après le lancement de cherry , en attendant ceux de Geely , qui est prévu pour le 21 de ce mois , et puis de JMC, Great Wall, Foton pour ne citer que les marques chinoises qui vont bientôt se livrer bataille.

la gamme Fengon se decline en trois modèles 4×2 , 4×4 et pick up exposée. en entrée de gamme la 580, une berline 6 placée places, cette dernière est dotée d’un moteur 1.5L Elle adopte des phares LED, des jantes en aluminium de 16 pouces, un écran tactile central, ou encore des sièges en cuir.

Dans un niveau supérieur le Fengen 600 doté à son tableau de bord numérique, sa climatisation automatique et diverses technologies embarquées.

La plus belle offre de DFSK est couronnée par la compacte Fengon IX5 , avec un niveau de finition à faire envier même les plus prestigieuses des européennes . Le modèle exposé en attente de son homologation est doté d ‘un salon cuir de plusieurs airbags des tableau de board digital . Pour les prix et détails techniques, le concessionaire se reserve jusqu’au lancement.

le marché du pickup dominé en Algérie par deux inconditionnelles marques japonaises Toyota pour le simple cabine et Nissan pour le double cabine se verront bientôt concurrencer par les marques chinoises qui se lancent sur le segment professionnel.

On notera. que le pickup Fengen au plan design ,et niveau de finition irréprochable, une véritable mastodonte, qui pourra aisément plaire , il nous rappelle agréablement le Nissan Navara. Le pickup Fengen est proposé en seulement double cabine foule option , pour un tarifs de plus de 3 millions DZD.