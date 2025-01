Atelier sur le Développement du Secteur du Lithium en Algérie

Le ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, M. Mohamed Arkab, a présidé ce dimanche 29 décembre 2024, un atelier à Alger consacré au développement du secteur du lithium en Algérie. Cet événement a réuni des responsables du secteur, y compris les secrétaires d’État chargés des mines et des énergies renouvelables, respectivement Mme Karima Taffer et Norddine YASSA. Des représentants d’agences et d’organismes officiels, ainsi que des chercheurs, investisseurs et entreprises de recherche et développement,à l’instar du professeur Karim Zaghbib, spécialiste international des technologies de batteries, et le professeur Kamel Youcef Tami, chercheur et inventeur algérien, partagent leurs expériences et contributions pour soutenir les objectifs nationaux de croissance industrielle et économique.

Lors de l’atelier de travail sur le lithium organisé à Alger, le ministre d’État et ministre de l’Énergie, M. Mohamed Arkab, a révélé des résultats préliminaires indiquant la présence de lithium dans plusieurs zones du sud algérien, en particulier dans le massif du Hoggar.

L’objectif de cet atelier est de créer une feuille de route pour le développement de l’industrie du lithium en Algérie, un minéral stratégique, souvent surnommé « l’or blanc », qui est clé pour la transition énergétique mondiale. Cette initiative s’inscrit dans la vision ambitieuse du président Abdelmadjid Tebboune visant à diversifier l’économie nationale en exploitant les ressources naturelles stratégiques du pays.

Le débat se concentre sur les vastes potentialités du lithium en Algérie, en mettant en avant son rôle crucial dans la transition énergétique et le renforcement de la position internationale de l’Algérie dans le secteur des énergies renouvelables.