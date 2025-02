Equip Auto 2025 : participation croissante des Sous-traitants de seconde monte locaux

Après Vente Autos, EQUIP AUTO, Salons 159 vues 0 La 18ᵉ édition d’Equip Auto, qui se tiendra du 17 au 20 février au Palais des expositions les Pins Maritimes, confirme son statut d’événement phare pour le secteur de l’après-vente automobile en Algérie, se distinguant ainsi par une participation des entreprises locales et internationales impressionnantes occupant l’ensemble du pavillon centrale .

L’édition 2025 mettra en lumière la dynamique du marché industriel local tout en accueillant une forte présence internationale en croissance du côté des exposants Coréens. sur les 350 exposants , 62 participants sont algériens dont près de 50 % sont des Sous-traitants locaux de seconde monte pour certains et d’autres en phase de devenir de première monte, a tenu à préciser Nabil Boumezreg, commissaire du Salon lors d’ un point de presse organisé, ce mardi 11 février 2025, à l’hôtel Lamarez. Comme les précédentes éditions Equip auto couvre un large éventail de secteurs d’activité et produits reflétant la diversité des besoins croissant en pièces détachées , équipements pour garages – Carrosserie & peinture , pneumatiques , jantes -, Lubrifiants, produits d’entretien, pour maintenir un parc automobile vieillissant dont la moyenne d’âge dépasse largement 7ans, à compter de l’arrêt des importations.