Industrie automobile : l’Algérie signe deux accords stratégiques avec des marques chinoises pour la production locale de véhicules

Dans le cadre du Forum de coopération algéro-chinoise tenu ce lundi au Palais des Conférences du Club des Pins, plusieurs accords industriels majeurs ont été signés, marquant une nouvelle étape dans le développement de l'industrie automobile en Algérie. Partenariat entre CARS TECH et OMODA et JAECOO La société CARS TECH, filiale du groupe IRIS Complex, a officialisé un partenariat industriel avec les marques chinoises OMODA et JAECOO, deux filiales du constructeur CHERY Global. L'accord prévoit la création d'une usine de production de voitures de tourisme en Algérie, avec un investissement significatif à la clé. Ce projet vise non seulement à satisfaire la demande croissante du marché local, mais également à promouvoir le transfert de technologie, la formation de main-d'œuvre qualifiée et la montée en gamme de l'industrie automobile algérienne. À travers cette initiative, plusieurs centaines de postes qualifiés devraient être créés. Dans le cadre de ce partenariat, cinq modèles seront prochainement proposés sur le marché algérien : OMODA C3 : un crossover au design futuriste, équipé des dernières technologies, OMODA C5 : un modèle moderne alliant élégance et confort haut de gamme, AECOO J5 : un SUV robuste, pensé pour les aventures tout-terrain, OMODA C7 : un crossover sportif, dynamique et contemporain., JAECOO J7 : un SUV de luxe combinant puissance et raffinement. FONDAL et la marque chinoise JETOUR, Vers un partenariat industriel Parallèlement, un autre accord stratégique a été signé entre l'entreprise FONDAL et la marque chinoise JETOUR, sous la supervision du ministre de l'Industrie, M. Sifi Gharbia. Ce partenariat prévoit également la mise en place d'une usine de montage automobile en Algérie, avec des objectifs similaires : développement local, transfert de savoir-faire et création d'emplois. Ces annonces marquent une avancée majeure pour l'avenir de l'industrie mécanique en Algérie, ouvrant de nouvelles perspectives économiques et consolidant le partenariat stratégique avec la Chine dans le secteur industriel.