1ère visite de Guy Olivier Dupont, DG de Motrio pour soutenir le réseau algérien

Le DG Mondial de Motrio Soutient la Croissance du Réseau Après-vente en Algérie

Guy Olivier Dupont, directeur général mondial de Motrio, a effectué sa première visite en Algérie lors Du salon lEquip Auto Algeria. Selon Idriss Sassi, directeur après-vente de Renault Algérie, « cette visite est un encouragement pour le lancement du premier réseau après-vente multimarques en Algérie. A son tour, M. Dupont a exprimé son engagement à soutenir la dynamique de Motrio en Algérie , tout en allant à la rencontre des acteurs locaux, en particulier les sous-traitants algériens , qu’il compte soutenir en matière d’ expertise , afin d atteindre les standards pour intégrer le réseau en local mais aussi international.

Lors d’un point de presse restreint, au niveau du stand M. Dupont a souligné son soutien aux équipes locales, qui effectue déjà un travail remarquable, mais aussi être à l’écoute, de plus près pour , la compréhension des mécanismes du marché après-vente, et l’adaptation aux spécificités locales. Il a également mentionné l’objectif de sceller de nouveaux partenariats avec des fournisseurs et fabricants locaux. La visite a été motivée avec la croissance à deux chiffres enregistrée sur le marché algérien depuis le lancement en 2023.

Rappelant que Motrio est présent dans 21 pays en tant que réseau de réparation et dans 41 pays en tant que fabricant de pièces, considère l’Algérie comme le 4e pays par le maillage du réseau, avec plus de 135 enseignes aux normes. mettant aussi en valeur l’équipe algérienne a été primée deux fois pour ses résultats et la qualité de son management.

Selon M. Dupont, Motrio apporte des solutions locales, en se conformant à la politique industrielle algérienne en intégrant déjà six fabricants locaux dans sa chaîne de valeur, avec une vingtaine d’autres prévus avant la fin de l’année sous le label Motrio.

Grace à cette intégration des lubrifiants locaux, Motrio propose la meilleure offre du marché en terme de vidange. Elle démarre à partir de 3800 Dinars , comme affiché sur le stand sur Equip Auto.