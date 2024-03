AMC Filtre Crée l’Événement à Equip Auto : De Distributeur à Fabricant de Filtres

Actualités, EQUIP AUTO, Équipementiers, Salons 70 vues 0 AMC Filtre a marqué sa première participation à Equip Auto en annonçant la production locale de filtres à air et à huile. Engagée dans la voie des politiques publiques visant à renforcer les investissements industriels et à augmenter la contribution au PIB, AMC a réussi la transition significative de distributeur à fabricant. Sur le stand, Mansouri Khaled, directeur commercial, a partagé les dernières avancées, notamment des discussions en cours avec Fiat Algérie pour intégrer le réseau de ses fournisseurs. Il a souligné le succès initial de l’unité d’Ain Mlila, avec un taux d’intégration des filtres variant entre 50 et 60%, en fonction des modèles. Un nouveau chapitre s’ouvre pour AMC Filtre, marquant un tournant majeur dans son parcours au cœur de l’industrie automobile locale.