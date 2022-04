Le ministre de l’ industrie en visite chez VMS

Dans le cadre de son periple d inspection des zones d sctivité et industrielles dans la willays de Bejaïa , le minsitre de l industrie Ahmed Zardar s est rendu dans l unique unite de production des deux roues de VMS. L unité de production et montage des scooter et motos de Vms pour rappel est lancé en 2018, et fabrique aujourd hui 5 modeles à raison dd 250 unités jour selon le communiqué du ministère posté sur page face book.