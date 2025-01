Vers le dégel des importations et dossiers des industries des véhicules

Le ministre de l'Industrie, Sifi Gherieb, a affirmé dans de sa correspondance en date du 11 décembre 2024 à la question Mme Djabali Farida , la députée à l'Assemblée populaire nationale (APN) que 227 232 véhicules seront importés prochainement qui avait soulevé la question de l'incapacité de satisfaire la demande nationale en véhicules uniquement via l'usine Fiat d'Oran. le ministre a expliqué que malgré les efforts pour développer une véritable industrie mécanique avec un taux d'intégration élevé, la rareté des véhicules impose de poursuivre l'importation des véhicules neufs, en attendant le développement de la production locale. Il a précisé que depuis le début de l'année 2023, l'importation se poursuit à travers les 24 concessionnaires agréés, ce qui permettra l'entrée de 227 232 véhicules sur le marché national . Toutefois, le ministre n'a pas fourni de détails supplémentaires à ce sujet. En ce qui concerne la fabrication automobile en Algérie, Sifi Gherieb a souligné que la commission technique chargée du suivi des dossiers d'agrément continue de travailler activement et qu'« un agrément sera délivré à tout dossier conforme au cahier des charges ». Par ailleurs, concernant l'usine de la marque KIA à Batna, le ministre a indiqué que son département œuvre à intégrer ces usines, y compris celles saisies par l'État et transférées à des entreprises publiques, dans la nouvelle stratégie de fabrication automobile dans l''objectif de relancer leur production dans les meilleurs délais, conformément aux lois en vigueur.