Forum de coopération sino-Africain : la Chine veut booster les trains et les véhicules électriques sur le continent

La Chine renforce sa position en tant que premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges atteignant 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024. Lors du Forum de coopération sino-africain (4-6 septembre à Pékin), le président Xi Jinping a promis un soutien financier de 50 milliards de dollars sur trois ans pour renforcer la collaboration dans divers secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, les infrastructures et le commerce. Ces investissements visent à répondre aux besoins de développement africains, en particulier dans les domaines des nouvelles technologies et des énergies vertes. Parmi les projets phares, la Chine aide à développer des infrastructures clés comme les voitures électriques, les trains à grande vitesse et les énergies renouvelables. Ces initiatives, en plus de moderniser le continent, offrent des opportunités d'emplois, avec l'objectif de créer un million de postes. Cependant, la moitié de ce financement étant sous forme de crédits, il suscite des préoccupations sur l'endettement croissant de certains pays africains envers la Chine.