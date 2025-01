« De 500 à 264 Millions de Dollars : L’Algérie Réduit de Moitié ses Importations de Pneus et Vise l’Autosuffisance en Huiles Moteur d’ici 2025″

Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché , Tayeb Zitouni a évoqué les progrès réalisés par l’Algérie dans la réduction des importations, en particulier dans les secteurs des pneus, des huiles moteur et des lubrifiants.Lors de sa viste de la dernière foire de production nationale (FPA2025), Il a indiqué que la facture d’importation des pneus a diminué de 500 millions de dollars à 264 millions de dollars grâce à la production locale. Concernant les huiles moteur, l’Algérie, qui dépendait autrefois des importations, ne consacre désormais plus que 69 millions de dollars à ces achats, et vise l’autosuffisance d’ici 2025. Ces efforts visent à renforcer la souveraineté économique du pays.