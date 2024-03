TotalEnergies Lubrifiants affichent l’arrivée prochaine des gamme OW20 OW 30 à Equip Auto Algeria

Actualités, EQUIP AUTO, Lubrifiants, Salons 85 vues 0 Le Salon international Equip Auto dédié aux pièces, équipements, services et maintenance, qui se tient au Palais des expositions du 26 au 29 février, a été l’occasion pour les professionnels de présenter leurs nouveaux produits, répondant ainsi à la demande du marché. TotalEnergies a mis en avant son engagement en faveur d’investissements stratégiques axés sur la décarbonation, avec un accent particulier sur l’accompagnement de l’introduction des véhicules hybrides et électriques. Sur le marché algérien, le fabricant prévoit de lancer prochainement une gamme de lubrifiants spécialement adaptée à ces nouveaux véhicules. Présente en Algérie avec une unité de blinding , TotalEnergies s’engage à soutenir la mobilité électrique en proposant des produits dédiés.

Une toute nouvelle gamme de produits est prévue pour le printemps, spécifiquement conçue pour les nouveaux modèles automobiles introduits sur le marché algérien, notamment les gammes ow 20 et ow 30. Ainsi le catalogue produit selon le besoin du parc nouveau et ancien TotalEnergies présente ses solutions adaptées à tous usagers.