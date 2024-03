Promotion chez Motorio : une vidange à partir de 3800 DA sur les véhicules diesel

Equip auto Algeria , le plus grand salon des professionnels des services à l’automobile et l’après vente qui fédère chaque année des centaines d’ exposants nationaux et internationaux est une occasion aussi de découvrir toutes les nouveautés et offres de tous les acteurs du marché .

À noter , au plan Marketing, la marque Motorio à travers son réseau , pour rappel, le 1er réseau après-vente en Algérie ,propose une offre la moins chère du marché pour les vidanges pour tous types et marques de véhicules.

En effet, en plus du contrôle des points.de contrôle , il propose une vidange à 3800 dinars sur les véhicules diesels, soit la moins chère du marché a indiqué Mr Idriss Saci, lors d’un point de presse tenu sur le salon