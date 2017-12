BAIC se convertira à l’électrique en 2025

Actualités 95 vues 0 Le constructeur automobile chinois BAIC Motor annonce son objectif à l’horizon 2025 l’arrêt de production et de vente des voiture essence et diesel, rapporte mardi le journal China Daily. Une annonce qui correspond à la demande des autorités chinoises qui a fixé à son tour un objectif vente de voiture dites NEV, à cette date, correspondrait à un cinquième des vente automobile .