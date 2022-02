Motocycle : La société chinoise Tailing Electric Vehicle va monter ses motos au Rwanda

Après l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Kenya, la Tanzanie la société chinoise Tailing electric a investi dans une usine d’assemblage de motos et de tricycles électriques au Rwanda afin de contribuer à la réduction des émissions de carbone et de promouvoir l’économie verte. Cette usine d’assemblage, située dans la zone industrielle de Gahanga, dans le district de Kicukiro, permettra d’assembler, de vendre et d’entretenir de nouveaux modèles de véhicules électriques annonce l’agence chinoise Xinhua. Les produits de la société comprennent des vélos, des scooters et des tricycles électriques. Tiger Hoo, directeur général de l’usine a indiqué selon la même source médiatique que l’objectif de cette usine était de permettre aux Rwandais de passer à un système de transport durable, propre, efficace, abordable et rentable. Selon lui, ces véhicules électriques aideront le gouvernement du Rwanda à construire un système de transport vert et à atteindre son objectif de zéro émission dans le secteur des transports. Nos produits permettront de mieux répondre aux besoins de transport des Rwandais, car nos véhicules électriques ont été conçus en tenant compte des spécificités du terrain au Rwanda », a ajouté M. Hoo.