Jetour s’apprête à lever le voile sur sa gamme et ses tarifs le 17 mai

Actualités, Importation, Salons 590 vues 0 Le concessionnaire de Jetour a révélé sur sa page Facebook que la marque prévoit de dévoiler sa gamme de véhicules ainsi que sa grille tarifaire l le 17 mai en cours. Les curieux ou les clients potentiels peuvent s’attendre à une présentation complète et détaillée des différents modèles ainsi que des informations sur les prix et les options disponibles sur les modèles à commercialiser en Algérie.