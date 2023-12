FPA 2023: SAPPL-Mercedes présente une large gamme de sprinters

Comme chaque édition, Mercedes -Benz , à travers SAPPL participe à la 31ème Edition de la Foire de la Production Algérienne avec un stand de plus de 1000m2 pour montrer sa large gamme produites à Tiaret par l’Ediv.

À travers sa participation à ce rendez-vous incontournable pour les producteurs Algériens, Sappl s ‘attèle à satisfaire tous les segments de niche, avec la promotion et l ‘inclusion des carrossier locaux sur sa gamme utilitaire sprinter. En effet, elle présente lors du FPA 2023, une vaste sélection de Mercedes Sprinter carrossés fabriqués localement pour différente besoins.

Cette offre comprend le Sprinter atelier, le clinomobile et en avant-première, le mobil dental clinic équipé de panneaux photovoltaïques sur le toit pour une utilisation des énergies vertes.

De plus, Sappl propose des camping-cars pour les globe-trotters et le Sprinter VIP Carrossé entièrement par l ‘équipe de la société Ediv.

Ce dernier est un véhicules pouvant accueilli des passagers vip et autre staff présidents directeurs de sociétés . Ce dernier est équipé de 6 sièges en cuir de haute facture, répartis (2+2) pour les 4 sièges dans le sens marche avant et 2 sièges selon la marche-arrière, tous personnalisés , dotés de fonctionnalités intégrées, à savoir , le massage, la ventilation , le chauffage , le repose-pieds, de sièges, d ‘appuie tête ,…etc

d ‘autres dotations de confort, une smart Tv Led 40’ muni d Apple TV système, un système de suivi de véhicules permettant de connecter une caméra, d un système satellite Netta, un système audio avec amplificateur, haut parleur, le tout dans une ambiance lumineuse Led au plafond et autre lampe lectures. L’isolation phonique et thermique est assurée grâce au 40 pouces de verre teintés.

Pour d autres besoins, pour les long trajets, à noter la disponibilité d’un frigo, des espaces rangement dissimulés, doté d un coffre , de cabine douches et toilettes , pour les long parcours , évidemment toutes les fonctionnalités sont automatisées, pour le confort optimal .

Selon notre interlocutrice Meriem Benziane directrice Marketing et communication, Il est idéal pour les déplacements professionnels et les transferts entre l’aéroport et l’hôtel des clients VIP et autres services.

au plan technique et performance , le sprinter vip est mue par un moteur OM 654 De 20 LA de 156 ch version euro3 et capacité de réservoir de 71l doté d une direction électrique et doté d’une fonction de démarrage sans clé dite Kyle’s start

pour le prix il est proposé à 18 500 000 Dzd