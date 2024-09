Cash Assurances Augmente son Capital Social à 20 Milliards de dinars

La compagnie d’assurance Cash Assurances a annoncé une augmentation de son capital social de 33%, le faisant passer de 15 milliards de dinars algériens (DZD) à 20 milliards DZD, soit de 110,6 à 147,4 millions de dollars américains (USD).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’entreprise, qui vise à renforcer ses garanties de performance et de solvabilité .Dans une publication du magazine spécialisé des assurances Atlas magazine, l’assureur a souligné que cette opération « très importante » s’intègre dans le plan stratégique de Cash Assurances pour la période 2024-2028. Ce renforcement de capital traduit également la confiance et l’engagement des actionnaires, qui soutiennent fermement l’entreprise dans son ambition de consolider durablement sa position en tant qu’acteur de référence sur le marché national. En misant sur des performances solides et constantes, une capacité d’innovation et une fiabilité éprouvée, Cash Assurances entend continuer à répondre aux besoins de ses clients tout en assurant la pérennité de ses engagements financiers.