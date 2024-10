Bus: Yutong annonce son retour sur le marché algérien

Yutong, le fabricant chinois de bus, marque son retour sur le marché algérien en procédant au lancement ce 29 septembre de quatre nouveaux modèles de bus : le C12PRO, le ZK6126HG, le D7 et le C9.

Cet événement, organisé à l’hôtel Sheraton d’Alger, a rassemblé des représentants de la marque, des partenaires locaux et des membres de la presse, soulignant l’engagement de Yutong pour le renouvellement du véhicules du transport public en Algérie.

La gamme présentée se compose de plusieurs modèles de bus, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques tout en garantissant durabilité, confort et sécurité précise les représentants.

C12PRO : Le Bus Haut de Gamme

Le C12PRO, un modèle de 12 mètres, se démarque par sa fiabilité et sa durabilité. Avec une garantie de 10 ans contre la corrosion, sa structure robuste augmente la résistance à la déformation de 50 %. Il peut accueillir jusqu’à 51 passagers et dispose d’un compartiment à bagages capable de contenir 75 valises de 24 pouces. Son design ergonomique optimise le confort du conducteur grâce à des sièges en mémoire de forme et un tableau de bord bien pensé. En matière de sécurité, il est équipé d’une structure à absorption d’énergie et d’un système anti-incendie performant.

ZK6126HG : L’Autobus Scolaire Sûr

Le ZK6126HG est un bus scolaire pouvant transporter jusqu’à 100 passagers, mettant l’accent sur la sécurité et la fiabilité. Avec un taux de défaillance des composants extrêmement bas, comme des phares LED ayant une durée de vie de 50 000 heures, il offre une conduite fluide grâce à son moteur Euro II et sa carrosserie allégée. Le confort à bord est assuré par un siège conducteur à suspension pneumatique et des sièges confortables pour les passagers. Sa conception facilite également l’entretien avec des caractéristiques pratiques.

D7 : Le Roi Polyvalent

Surnommé le D7, ce modèle est idéal pour une multitude d’applications, que ce soit pour des navettes ou des trajets interurbains. Bien qu’il soit plus compact, il garantit une sécurité optimale avec un moteur et une chaîne de transmission de marque internationale. Sa garde au sol de 170 mm et son autonomie de plus de 500 km en font un choix adapté à divers environnements routiers. De plus, il offre un confort accru grâce à un système de refroidissement et des ports USB intégrés, tout en simplifiant la maintenance avec un accès de service généreux.

C9 : Confort de Conduite Optimal

Enfin, le C9 se distingue par son confort de conduite exceptionnel. Grâce à une assistance pneumatique et à un levier de vitesses court, la force nécessaire pour changer de vitesse est réduite de 30 %. Avec un coffre à bagages spacieux de 4,3 m³ et une structure de cadre améliorée pour renforcer la sécurité, le C9 est conçu pour offrir une expérience de conduite agréable et sécurisée.

.