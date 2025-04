Cevital s’associe à Great Wall Motors pour développer l’industrie automobile en Algérie

Cevital, acteur majeur dans divers secteurs industriels en Algérie, fait son entrée dans l’industrie automobile en s’associant à Great Wall Motors. Ce jeudi 20 mars 2025, Great Wall Motors Algérie franchit une étape décisive en annonçant sur ses pages réseaux sociaux, le lancement de sa production locale.

Une délégation officielle de Great Wall Motors Chine, accompagnée de son partenaire local,en l’occurrence M.Omar Rebrab, a rencontré le ministre de l’Industrie pour discuter des projets à venir et des nouvelles initiatives de développement industriel. Cette rencontre marque un moment clé dans la coopération entre les deux pays et souligne l’engagement de Great Wall Motors Algérie à jouer un rôle majeur dans l’industrie automobile nationale. Le partenariat s’inscrit parfaitement dans la politique gouvernementale de renforcement de l’industrie locale et de diversification de l’économie..

Au cours de la réunion, les responsables de GWM ont détaillé les contours du projet de fabrication qu’ils comptent lancer en Algérie. Ce projet ambitieux englobe plusieurs volets, à savoir l’augmentation de la production de véhicules, la fabrication de pièces détachées, ainsi que la création d’un centre de recherche et développement et d’un centre technique dédié à l’authentification et à la fiabilité des véhicules.

Le développement d’un modèle HEV local

Dans le cadre de ce partenariat, la production de modèles hybrides électriques (HEV) sera lancée. Ces véhicules, qui combinent un moteur thermique et un moteur électrique, permettent une flexibilité accrue pour les longues distances, sans se soucier de l’autonomie de la batterie, car celle-ci se recharge automatiquement en roulant.

Great Wall Motors est un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale, avec des sites de production répartis en Asie, en Australie, en Amérique latine et en Russie, ainsi que des centres de recherche et développement sur chaque continent. Le constructeur se distingue par la qualité et la fiabilité de ses véhicules, en particulier dans les segments des SUV et des pick-up.