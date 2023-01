2023, l’année du retour de l’automobile

Après les incertitudes d’une reprise des activités de montage industriel ou de distribution par concession automobile, durant les deux dernières années (2020 et 2021)ou de nombreuses annonces ont été faite sans se faire suivre des faits, mais 2022 a été marqué par un renouveau pour le secteur avec le nouveau texte régissant l’activité et de plus le projet industriel de Fiat à Oran.

En effet, 2023 semble être une année prometteuse , aussi bien, pour les importations que pour l’ industrie des véhicules actée par la publication du cahier des charges régissant les deux activités distinctes dans le journal officiel N° 76 le jeudi 17 novembre 2022.

Le décret 22-384 , pour rappel régit les modalités et conditions d’exercice de l’activités de concessionnaire de véhicules neufs ainsi que le processus industriel de ‘activité de montage qui devrait atteindre un taux d’intégration de 30% d’ici 5ans.

La reprise est aussi amorcé par la signature du groupe Stillantis , le 29 novembre 2022, du cahier des nouvelles conditions pour les véhicules, ainsi qu’un accord avec l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI), conformément à l’accord cadre signé le 13 octobre 2022 à savoir , lancer un projet de développement des activités et services industriels automobiles de marque Fiat à Oran qui est un pôle industriel ou est installé déjà Renault et Peugeot.

L’usine automobile FIAT s’achèvera sur une parcelle de 40 hectares, et une autre de 80 hectares adjacente aux fournisseurs locaux, visant à développer un véritable écosystème à travers un schéma d’intégration local, avait -on annoncé. on a aussi annoncé produire 60 000 voitures pour la première année avant d’atteindre 90 000 véhicules à partir de la deuxième année. Mais dans son Plan stratégique 2030, Stéllantis a annoncé son ambition d’atteindre une capacité de production d’un million de voitures par an d’ici 2030 .

rappelons que stillantis a annoncé fin décembre le début de négociation pour l’entrée dans le capital de SYMbio, coentreprise de Fauricia et Michelin , fabricant des piles à combustion

Concrètement, quand verra t-on circuler les premières voitures neuves sur le marché algérien? techniquement cela dépendra de la délivrance des agreements aux concessionnaires prévu pour ce début d’année et logiquement si ces derniers ouvrent des lignes de crédit, d’ici fin janvier , les premiers véhicules arriveront en mars et au plus tard en avril.

En attendant le renouvellement du parc automobile vieillissant à partir du T1-2023 , l’équipe de l’auto-marché vous souhaite une excellente année en toute sécurité routière.