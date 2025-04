Implantation d’une usine automobile à Ain Defla : Motors Great Wall en visite officielle

Actualités, Industrie, Salons 563 vues 0 Le wali de la wilaya d’Ain Defla , a reçu ce samedi une délégation de la société chinoise « Motors Great Wall », en compagnie de leur partenaire local de la société algérienne « SARL GWMA », avait annoncé respectivement le concessionnaire et les services wilaya sur leur page réseau social .

Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé leurs visions concernant l’implantation de l’usine Gréât wall dans la wilaya, spécifiquement au niveau du centre commercial « UNO » du groupe Cevital . Les représentants de la marque ont expliqué que le choix de réaliser ce projet à Ain Defla était dû à ses atouts et à son emplacement stratégique, en tant que point de passage clé entre les régions occidentale et centrale du pays, tout en bénéficiant d’un réseau routier de qualité, dont l’autoroute Est-Ouest, ce qui en fait une zone attrayante pour ce type de projet.