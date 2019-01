Michelin revient sous la bannière de Condor : Bientôt des pneus Riken sur le marché algérien

Dans le cadre de la diversification de ses activités, Condor Group, annonce la commercialisation de la marque de pneu Riken appartenant à l'équipementier Michelin sur le marché algérien à travers sa nouvelle filiale « Condor Engineering ».

Après une longue absence sur le segment du tourisme le leader mondial des pneumatiques Condor est le nouveau outsider à rentrer dans le circuit de distribution en devenant le représentant de Michelin via la marque japonaise Riken Gomu Industry qui est passée sous sa houlette. Les pneus de la marque « RIKEN » sont produits en Europe dans une usine certifiée ISO 9001. « Condor Engineering » propose une large offre de produits avec plus de 150 dimensions pour différentes gammes.