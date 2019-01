TomTom telematics racheté par Bridgestone pour 910 millions

Bridgestone acquiert les activités de télématique de TomTom, basée à Amsterdam, pour un montant en espèces de 910 millions d'euros, a annoncé Bridgestone.

TomTom Telematics contribuera à accélérer la stratégie de Bridgestone visant à devenir un leader européen des «solutions de mobilité», a déclaré le fabricant de pneus dans une déclaration datée du 22 janvier.

L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre de 2019, sous réserve de l’approbation des autorités de contrôle.