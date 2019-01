Résultats commerciaux monde 2018 : Les ventes du Groupe Renault atteignent 3,9 millions de véhicules

Le Groupe Renault annonce ses résultats commerciaux monde qui ont enregistré une hausse de 3,2 % en intégrant les marques Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. Le Groupe poursuit son plan Drive the Future en se développant à l’international dont les immatriculations représentent désormais 50,6 % des ventes (vs 49,2 % en 2017) grâce notamment à l’intégration des marques Jinbei et Huasong.

Sur le segment des véhicules électriques de la marque Renault, les ventes sont en hausse de 36,6 % sur l’année, avec une accélération sur le 2e semestre (+62,1 %). Sur le segment des véhicules utilitaires, le Groupe progresse de 33,7 % (619 229 véhicules). Hors Jinbei et Huasong, les ventes progressent de 0,9 % pour atteindre 467 042 véhicules. Renault vise une légère croissance de ses ventes en 2019, avec une accélération au 2e semestre grâce au lancement de nouveaux modèles à l’international et de Nouvelle Clio, modèle phare du Groupe en Europe qui sera révélé au salon de Genève.