Premières images de l’inauguration de l’unité de production de Fiat à Oran

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. Ali Aoun, en compagnie du Wali d’oran et en présence du président, Directeur général du Complexe Stellantis, propriétaire de Fiat, M. Carlos Tavares a procédé à l’ ce lundi 11 décembre , l’usine de Fiat ‘inauguration de l’ usine de Fiat dans la zone industrielle, Tafraoui.

Le projet Fatia (Fabrication automobile de Tiaret) qui fut liquidé officiellement le 22 juillet 2007 se voit ressuscité et voit enfin les premières Fiat montées en Algérie. Le projet s’étend sur une superficie de 40 hectares et est disponible dans toutes les conditions nécessaires, avec sa capacité de production atteignant 50 000 voitures fin 2024 et 90 000 voitures en 2026, selon le communiqué du ministère . En conclusion, le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. Ali Aoun, a confirmé que le lancement de ce projet sera suivi du lancement d’autres projets répondant aux mêmes mesures d’intégration et de valeur ajoutée, affirmant qu’attirer des investisseurs étrangers dans l’industrie automobile est un priorité du secteur de l’industrie aujourd’hui, qui est essentiel pour soutenir divers secteurs et élever l’économie nationale, Une demande d’expression du désir d’agrandir le projet industriel Stellantis en Algérie a également été signée entre le ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique et Stellantis Europe afin d’augmenter la capacité de production de l’usine avec la nécessité de respecter la mise en œuvre des obligations convenues.