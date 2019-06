Signature d’un partenariat entre UADH et le groupe OLA Energy pour accélérer le développement en Afrique du réseau multimarque Eurorepar Car Service du Groupe PSA

UADH et le Groupe PSA ont ouvert aujourd’hui un nouveau chapitre de leur partenariat sur le marché africain. La holding UADH est en effet, au travers d’Aurès Auto, l’importateur de la marque Citroën en Tunisie. Elle participe déjà, via une joint-venture avec la STAFIM (importateur de la marque Peugeot), au déploiement d’Eurorepar Car Service en Tunisie.

La signature de ce nouvel accord prévoit le déploiement du réseau Eurorepar Car Service, dans un premier temps en Côte d’Ivoire et au Sénégal, avec une extension possible à d’autres pays d’Afrique Subsaharienne et de l’Est.

Accord UADH / OLA Energy

OLA Energy est un acteur incontournable de la distribution pétrolière sur le continent Africain. L’accord signé ce jour avec UADH prévoit l’implantation d’ateliers Eurorepar Car Service dans des stations-service OLA Energy en Côte d’Ivoire et au Sénégal, avec une extension possible à travers le réseau panafricain de l’opérateur pétrolier.

Pour UADH, c’est l’opportunité d’accélérer le déploiement du réseau Eurorepar Car Service au travers de sites existants et de proposer l’offre de pièces de rechange multimarques du Groupe PSA, notamment la gamme Eurorepar, qui compte plus de 60 000 références dans 12 familles de produits.

qui est UADH ?, Il s’agit le groupe tunisien Loukil s’est orienté vers le regroupement de ses filiales opérant dans le secteur matériel roulant sous le holding UADH. La société consolidante, UADH, regroupe les filiales suivantes :

-Aures Auto : le distributeur exclusif des marques Citroën et DS et leurs pièces de rechange en Tunisie avec sa filiale AURES GROS.

-Economie Auto : le concessionnaire officiel de la japonaise Mazda et de la chinoise Foton en Tunisie et leurs pièces de rechange avec sa filiale Mazda Détails.

-LVI : le distributeur officiel et exclusif de la marque Renault Trucks en Tunisie et de ses pièces de rechange par le biais de sa filiale TRUCKS GROS.

-GIF Filter : le fabriquant Tunisien des filtres à carburant, filtres à air, filtres à huile et filtres d’habitacle ainsi que sa filiale GIF Distribution.

-Eurorepar Car Service Tunisie.

OLA Energy

Avec une présence dans 17 pays, un réseau de plus de 1 200 stations-service, 8 usines de fabrication de lubrifiants, plus de 60 terminaux de stockage de carburants et une présence dans plus de 50 aéroports à travers toute l’Afrique, OLA Energy est un opérateur incontournable de la commercialisation de produits pétroliers sur le continent africain.

Eurorepar Car Service :

Enseigne du Groupe PSA, Eurorepar Car Service ambitionne de devenir le réseau de proximité d’entretien et de réparation toutes marques de référence pour les automobilistes dans le monde. Il s’adresse aux clients pragmatiques cherchant un service d’entretien et de réparation automobile abordable, tout en souhaitant être rassurés par la qualité d’une enseigne internationale. Il compte aujourd’hui 4 200 adhérents dans le monde, dans 24 pays.