Fuel Gems actuellement recherche des investisseurs pour produire un additif au carburant permettant des économies instantanées

FuelGems Inc. une start up opérant dans le secteur le l’énergie cherche des investisseurs potentiel pour pour un le développement industriel de fabrication des additifs de carburant sur des marchés hors le sien Cette start up américaine spécialisée dans la nanotechnologie a développé un nouvel additif de carburant à base de nanoparticules destiné au marché de l’essence et du diesel, d’une valeur de 3,5 billions de dollars. Les utilisateurs obtiennent un retour sur investissement de 700% avec cet additif de carburant de nouvelle génération et économisent jusqu’à 10% de carburant promet t’-elle dans son communiqué.

Ses nanoparticules exclusive , précise-t-on dans le dit communiqué , permettrait de diminuer instantanément la consommation de carburant, réduit les émissions de gaz à effet de serre et augmente la durée de vie du moteur. Le produit a fait l’objet de tests approfondis au niveau universitaire et en conduite réelle – et il est prêt pour la production en série.