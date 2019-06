Renault Trucks : première Image des camions montés en Algérie exposés au nouveau showroom d’Alger Ouest

Comme annoncé le mois dernier lors de l'évènement « sous-traitance day » ou le premier camion monté en Algérie a été dévoilé à la Presse , le lancement commercial était prévu pour ce mois de juin. Voilà, il s'en est suivi des faits., à savoir que les premiers camions après une longue absence sont vus ce matin dans le réseau Alger Ouest . Les premiers Renault- trucks sont exposés sans publicité officielle et confirme ainsi le retour du numéro 1 des ventes de poids lourd sur le marché algérien .un fait qui augure les future batailles entre sérieux concurrents de marque européennes et notamment entre le trio infernal, Man, Renault trucks et Mercedes.