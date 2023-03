Avec l’arrivées des premières Fiat , les algérois redécouvrent les showroom automobile

Actualités 119 vues 0 Après Ags agent Stellantis sis à Oued Smar, c’est autour de Saida automotive , en sa qualité d’agent , d’annoncer sur les réseaux sociaux , l’ ouverture showroom Fiat Chéraga , le mardi 21 mars , qui coïncide avec le printemps C’est réellement le printemps automobile et l’animateur n’a pas manqué ‘occasion d’exprimer leur bonheur d’accueillir leurs premiers clients dans notre showroom qui a adopté les couleurs et la charte de FIat precise le poste Pour rappel, Saida automotive, société du groupe GBH , était concessionnaire représentant des marque françaises du groupe Peugeot ,Citröen et DS automobile . Les horaires d’ouvertures et fermetures sont adaptées du au de à durant tous le mois de , pour ceux et celle qui veulent s’enquérir des nouveautés