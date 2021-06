Le féminisme en compagne au service de l’automobile : Emirates Motor Company célèbre les femmes à Abu Dhabi avec She’s Mercedes

Emirates Motor Company, le distributeur général autorisé de Mercedes-Benz dans l’émirat d’Abou Dhabi, a lancé son initiative She’s Mercedes en l’honneur des femmes fortes, passionnées et dévouées qui ont élu domicile dans la capitale. Tenu dans le but de créer des conversations sur les femmes et de célébrer leurs réalisations à Abu Dhabi, l’initiative a vu Emirates Motor Company organiser une série d’activations, y compris un panel intime dans son showroom Mercedes-Benz Pop Up sur l’île de Hudayriat. Trois femmes, trois styles de vie, associé à la marque allemande Mercedes symbole ou signal fort de la nouvelle Emirates ou la parts de marché des femmes sera le nouveau fer de lance pour l’industrie automobile.

Trois femmes inspirantes et talentueuses de différents domaines se sont réunies pour partager leurs parcours et succès individuels. Ils comprenaient Rujoom Qamar, un influenceur de style de vie, créateur de contenu et mère de deux enfants; Haniya El Imam El Khalile El Mehdi, influenceuse et aventurière du voyage ; et Mim Kleiberg, passionnée de fitness et entrepreneure.

Kasia Szelag, Brand Manager chez Emirates Motor Company, a déclaré : « Avec cette activation pour She’s Mercedes, Emirates Motor Company était fière de reconnaître et de célébrer la détermination et les réalisations des femmes à Abu Dhabi. Chacune des femmes qui ont participé à l’activation ont affiché toutes les qualités et traits qui font partie intégrante de la marque Mercedes-Benz, tout en mettant en évidence une perspective unique de leur propre vie qui se rapporte aux éléments fondamentaux qui rendent She’s Mercedes si spéciale. Je suis fier d’honorer et de célébrer les femmes fortes d’Abou Dhabi et j’ai hâte de poursuivre notre relation avec elles à l’avenir. »

Dans le cadre de l’activation de She’s Mercedes, Emirates Motor Company a fourni à Rujoom, Haniya et Mim un modèle Mercedes-Benz adapté à leur mode de vie et une plate-forme pour partager leurs expériences les uns avec les autres, la marque et, surtout, leur public.

«Ce fut un honneur de faire partie de l’initiative She’s Mercedes et de travailler sur cette campagne avec autant de femmes inspirantes. Grâce à cette expérience, j’ai pu apprendre et parler de l’autonomisation des femmes et je suis reconnaissante de l’opportunité offerte par Emirates Motor Company. J’ai hâte de poursuivre ce voyage et de partager mes aventures avec plus de femmes à Abu Dhabi », a déclaré Haniya.

Communiqué