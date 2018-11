ZF table sur un objectif de 1 300 boites S Tronic en 2019

ZF Algérie , cet assembleur de plusieurs gammes de boite à vitesse est l’un des premier fournisseurs ou sous-traitants des camion Snvi, et depuis quelque années de MTc un desd premier privé à s’engager dans l’assemblage de camion à Savoir les Camion MAN. Zf Algérie reste l’équipementier le plus ancien en Algérie , il s »agit d’une joint venture Algéro-allemande qui assemble en ckd des Bv Ecolite et ecosplit sur deux chaine d’assemblage l’une dédié aux Ecolites S5-42 et la seconde pour les Ecosplit. Presente egalement sur Algest 2018 , une manifestation dediéer pour booster la sous-traitance Zf expose sur stand une ancienne boite prisée par la société Snvi et la nouvelle boite Ecosplit 4 montée sur les camion Man. Rien qu’en 2018 se sont 1 000 unités qui sont sorties des chaines de Rouiba nous annonce fièrement , une commercial technique de cette entreprise abonde sur l’objectif 2019 , qui est d’atteindre les 1 300 unités, selon le plan previsionnel et de charge des ses clients dnt notamment de MTc. a notre question sur l’intégration , en effet, elle nous précise qu’ils sont dans le processus et que des contacts sont entrepris avec German et Orsim .