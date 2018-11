Les premiers camions Daewoo montés en Algérie se dévoilent sur le SITP 2018

Pengpu Algérie a choisi le Salon des travaux Publics qui se tient conjointement avec le salon de la sous-traitance Algest, du 21 au 25 novembre à la Safex pour dévoiler sa gamme Coréenne de camion Daweoo montée à l'Ouest comme toute l'industrie automobile naissante. Connu dans le secteur des travaux publics la gamme Coréenne avait fait le bonheur de son distributeur d'alors Elsecom qui avait dominé le marché avec la gamme benne sur les chantier D'Algérie. Pengpu Algérie était autant connu avec la distribution des engins de terrassement et de levage de marque Pengpu et Xcmg,des chinoises prisés et portés à la hausse grâce aux bâtisseurs chinois , qui ont dominé sur les chantier algériens.