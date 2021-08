Le marché des freins à disque devrait passer à 20 016,4 millions de dollars US d’ici 2028

Le marché des freins à disque automobiles devrait passer de 15 485,3 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d’ici 2028 ;on estime qu’il enregistrera un TCAC de 3,7 % entre 2021 et 2028. À l’échelle mondiale, la tendance à l’urbanisation se développe à un rythme exponentiel, ce qui a entraîné une augmentation du revenu disponible moyen de la population urbaine, leur permettant d’améliorer leur mode de vie. Les modes de vie transformés stimulent encore la demande de voitures particulières, poussant ainsi les fabricants à augmenter la production pour répondre de manière optimale aux clients. La production de véhicules, y compris les voitures particulières, a enregistré une croissance régulière dans les économies développées et en développement. La baisse des taux d’intérêt sur les prêts a également favorisé la croissance de l’industrie automobile. Le taux de croissance annuel de la production de voitures particulières a été proche de 2 % au cours des 7 à 8 dernières années.

Le frein à disque à étrier flottant a dominé le marché en 2020

Selon notre dernière étude sur « Prévisions du marché des freins à disque automobile jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type (frein à disque à piston opposé et frein à disque à étrier flottant), type de matériau (fonte, aluminium, acier inoxydable, et autres) et le type de véhicule (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC)) », le marché devrait passer de 15 485,2 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait enregistrer un TCAC de 3,7% de 2021 à 2028.

Un frein à disque de type étrier flottant a un piston sur un seul côté et est également connu sous le nom de frein à disque de type coulissant. De nombreuses voitures particulières sont équipées de freins à disque de type étrier flottant en raison de leur faible poids et de leurs propriétés de simplicité, ce qui permet de réduire les coûts de fabrication. Les freins à disque à étrier flottant gagnent du terrain dans les véhicules utilitaires – où les freins à tambour étaient traditionnellement choisis pour leur résistance à l’usure – en raison de leurs performances constantes à des vitesses plus élevées et de leur résistance à l’évanouissement des freins. De plus, la demande de freins à disque à étrier flottant augmente en raison de leurs caractéristiques de montage très rigides. WABCO Holdings Inc. et Akebono Brake Industry Co., Ltd. sont parmi les pionniers des freins à disque à étrier flottant. WABCO Holdings Inc. propose des freins à disque de type étrier flottant qui sont montés sur un disque de rotor à l’aide de goupilles ou de boulons à épaulement. Akebono Brake Industry Co., Ltd. propose des freins à disque à étrier flottant pour voitures particulières et véhicules utilitaires.