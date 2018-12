Latifa TURKI-LIOT Presidente de l’Upiam invité de la prochaine matinale de Care

La question du développement de la sous traitance industrielle, notamment dans le secteur automobile sera en débat à la prochaine matinale de Care, afin de répondre aux enjeux identifiés du secteur automobile. L’Algérie se doit de mettre en œuvre ses critères de différenciation sur le plan régional face à ses pays voisins, mais aussi se recentrer sur les métiers sur lesquels elle est compétitive dans un secteur mondialisé, exposé à une concurrence très forte. L’Algérie étant confrontée à des exigences normatives pointues, la filière automobile ne peut réussir en Algérie que par la mise à disposition d’une feuille de route pluriannuelle claire qui permettrait d’avoir une vision précise de la progression de l’intégration locale sur les projets en coproduction et qui tiendrait compte des capacités réelles du tissu de sous-traitants. L’invité de Care à savoir Mme Latifa Turki Liot, présidente de l’Union Nationale Professionnelle Industrie Automobile et Mécanique (UPIAM)- Membre Élue du Bureau du CNC-DPME.de l’Upiam, tentera d’apporter des éléments de réponse du moins aux questions suivantes, à savoir, Qu’est-ce qu’on entend par « Intégration Locale » ; « Part Locale », Comment sont structurés les contrats à forte dimension industrielle Comment sont négociés ces contrats entre partenaires étrangers et les pays tiers, Quelle forme ont ces contrats qui devraient permettre un transfert de la part locale ? Aussi, la communicante de Care aura à présenter le « Contrat de filière », objet de la 2ème édition des assises de l’Industrie Automobile et Véhicules organisées par l’UPIAM et qui s’ouvriront à Sétif le 26 Novembre 2018 pour être clôturées le 19 Décembre 2018 à Alger. Il s’agit selon le communiqué de Care d’un dialogue Public-Privé de haut niveau structuré, organisé et piloté sous un mode projet, avec à la clé un système d’évaluation qui nous permettrait de savoir où on en est, où est ce qu’on va et ce qui reste à faire en matière d’intégration locale sur les projets industriels en coproduction.